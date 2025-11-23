Menü Kapat
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başladı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen kanat forvet Anthony Musaba'yı listesine aldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 11:13

Trendyol 'de üst üste aldığı galibiyetlerle lider ile puan farkını kapatan , 13. haftada Rizespor’u geçerek derbi öncesi hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı

YILDIZ İSİM RADARA GİRDİ

Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, ara dönemi için de çalışmalara hızla başladı. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan teknik adamın onayıyla Süper Lig’de forma giyen bir yıldızı radarına aldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı

ANTHONY MUSABA LİSTEYE ALINDI

Fenerbahçe’nin, Samsunspor’da oynayan kanat forvet Anthony Musaba’yı listesine eklediği ortaya çıktı. Sezon başında Sheffield Wednesday’den bedelsiz olarak Samsunspor’a transfer olan ve burada sergilediği performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe’nin takibine takıldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı

MALİYET ARAŞTIRMASINA BAŞLANDI

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, hızı ve gücüyle öne çıkan 24 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının “Şartlarına bir bakalım” dediği Musaba için Fenerbahçe yönetimi maliyet araştırmasına başladı.

