Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Domenico Tedesco istedi, Anthony Musaba listeye alındı

Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle lider Galatasaray ile puan farkını kapatan Fenerbahçe, 13. haftada Rizespor’u geçerek derbi öncesi hata yapmak istemiyor.
Domenico Tedesco yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, ara transfer dönemi için de çalışmalara hızla başladı. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan teknik adamın onayıyla Süper Lig’de forma giyen bir yıldızı radarına aldı.
Fenerbahçe’nin, Samsunspor’da oynayan kanat forvet Anthony Musaba’yı listesine eklediği ortaya çıktı. Sezon başında Sheffield Wednesday’den bedelsiz olarak Samsunspor’a transfer olan ve burada sergilediği performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe’nin takibine takıldı.
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, hızı ve gücüyle öne çıkan 24 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının “Şartlarına bir bakalım” dediği Musaba için Fenerbahçe yönetimi maliyet araştırmasına başladı.