19°
Galatasaray'da Mauro Icardi'den medyaya sitem: "Açıklama yapmak zorunda değilim"

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında açıklamalar geldi. Yetenekli golcü, Arjantin'e gidip gelme sürecine dair mesaj verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den medyaya sitem:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni ağırladı ve 3-2 galip geldi. Halihazırdaki süreci anlatan Mauro Icardi, medyaya da seslendi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den medyaya sitem: "Açıklama yapmak zorunda değilim"

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'DEN KRİTİKLER

"Milli ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Takımdaki tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle bu arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu ve iyi bir şekilde geri döndüm. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi kimseye açıklamak zorunda değilim. Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları daha az, bazıları daha çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için de bu fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, orada da kazanmaya devam etmek istiyoruz. Önce ona bakacağız. Ondan sonra derbiye bakacağız. Kazımcan çok güzel bir örnek. Uzun süredir fırsat bulamıyordu ama her gün çok iyi çalışıyordu. Maça çıktı, ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Tüm oyunculardan istediğimiz bu zaten."

Galatasaray'da Mauro Icardi'den medyaya sitem: "Açıklama yapmak zorunda değilim"

KAZIMCAN KARATAŞ'TAN GALİBİYET SÖZLERİ

"Beni destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiç yılmadım, kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yaptık. 3 puan için mutluyuz. Takımdaki tecrübeli ağabeyler; hoca ve teknik ekip, bu süreçte bana yardım etti. Kendimi hep hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum."

Galatasaray'da Mauro Icardi'den medyaya sitem: "Açıklama yapmak zorunda değilim"

ARDA ÜNYAY'DAN ADAPTASYON DETAYI

"Bu tarz maçlar bizim için çok önemli. Çok net adaptasyon sorunu oluyor ama herkes kendini hazır tutmak zorunda. Her oyuncu, her mevkide kendini hazır tutmalı. Bu süreci inşallah en iyi şekilde atlatacağız."

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
İki ezeli rakip, 1 Aralık'ta Kadıköy'de karşılaşacak.
