Galatasaray-Gençlerbirliği maçı sonrasında Serdar Ali Çelikler'den sert çıkış!

Galatasaray Gençlerbirliği'ni 3-2 ile geçerken, Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı tespitler geldi. Halihazırdaki yanlışlara odaklanan Serdar Ali Çelikler, sürece dair birkaç farklı örnek de verdi.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İÇİN SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN SERT ÇIKIŞ

"Okan Buruk, bugün bu maçı vermek için her şeyi yaptı. Gençlerbirliği gereken kaliteye sahip değil, son yıllarda gördüğün en kötü durumlardan. Menajer etkisi var takımda! Ligin zayıf ekiplerinden olmalarına rağmen, 3-2'den sonra da pozisyon buldular. Hem de 10 kişiyken... Okan Buruk çok hata yaptı. Kafası karışıktı. Sakatlıklar ciddi bir sorun olmaya başladı Galatasaray'da. Bu arada sezon başından beri söylüyorum, takımın en kötüsü Davinson Sanchez! Hakem konusu da çok sıkıntılı, ofsayt konusunu tamamen VAR'a bırakmamız lazım. Henry Onyekuru'nun pozisyonu vardı mesela! Bugün rakip Union Saint-Gilloise olsaydı, Galatasaray 4 gol yerdi. Takımın odaklanması lazım. Yusuf Demir olayı da ayrı bir mesele! Neden girdi neden çıktı? TFF ile o kadar iletişim kurdunuz Yusuf Demir için ama olmuyor. Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil."