Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!

TFF'nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturmasında, hakemler ve futbolcular adına yeni bir kritik ortaya çıktı. Halihazırda maçların sonuçları ya da atılan gol sayılarına odaklanılırken, 'ilk tacı kim atar gibi' opsiyonlar farklı bir araştırma gerektirdi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA FARKLI OPSİYON: TESPİTİ ÇOK ZOR!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuki işlem başlattığı bahis sürecinde, hakemler ve futbolcular adına farklı bir detay öne çıktı! Oyuncuların; 'ilk faulü kim yapar ya da ilk basketi kim atar' gibi mikro seçenekleri dikkat çekerken, hakemler de 'ilk kartı kim görür ve kaç kırmızı kart çıkar' gibi ihtimallerle farklı bir araştırmaya konu oldu. Zira bu süreç, 'anlık basit bir eylemle birlikte yüklü miktarlarda para kazanmak' anlamına geldi! En nihayetinde ise sahadaki doğal (Anlık) eylemlerin, o an özelinde bir maddi karşılığı olup olmadığı meselesi gündemi meşgul etmeye başladı.

BAHİS KRİZİNDE DİJİTAL SORU İŞARETLERİ

Türkiye'nin şu anki bahis gündeminde, en önemli altyapıyı telefonlar sağlamış oldu! Çünkü kullanıcılar; dijital dönemin öncesine oranla, anlık bahis başta olmak üzere pek çok seçeneği deneyimleme şansına erişti ve bu da sporun şeffaflığını zedeleyerek tespit sürecini zorlaştırdı.

AMERİKA VE BEYZBOL BAHİSLERİ

Türkiye'de futbolun popülerliği gibi Amerika'da da beyzbol yoğun ilgi görürken, dönem dönem ciddi bahis skandalları yaşanmış ve spor yetkilileri dijital alanı da kapsayan farklı önlemler almak zorunda kalmıştı.