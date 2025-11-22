Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bahis soruşturması başlatılırken, hakemler ve futbolcular özelinde de farklı bir konu gündeme geldi. Esasen ise anlık oynanan bahislerin, tespit süreci ayrıca dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 18:14

TFF'nin başlattığı geniş kapsamlı bahis soruşturmasında, hakemler ve futbolcular adına yeni bir kritik ortaya çıktı. Halihazırda maçların sonuçları ya da atılan gol sayılarına odaklanılırken, 'ilk tacı kim atar gibi' opsiyonlar farklı bir araştırma gerektirdi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA FARKLI OPSİYON: TESPİTİ ÇOK ZOR!

Türkiye Federasyonu'nun hukuki işlem başlattığı bahis sürecinde, hakemler ve futbolcular adına farklı bir detay öne çıktı! Oyuncuların; 'ilk faulü kim yapar ya da ilk basketi kim atar' gibi mikro seçenekleri dikkat çekerken, hakemler de 'ilk kartı kim görür ve kaç kırmızı kart çıkar' gibi ihtimallerle farklı bir araştırmaya konu oldu. Zira bu süreç, 'anlık basit bir eylemle birlikte yüklü miktarlarda para kazanmak' anlamına geldi! En nihayetinde ise sahadaki doğal (Anlık) eylemlerin, o an özelinde bir maddi karşılığı olup olmadığı meselesi gündemi meşgul etmeye başladı.

Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!

BAHİS KRİZİNDE DİJİTAL SORU İŞARETLERİ

Türkiye'nin şu anki bahis gündeminde, en önemli altyapıyı telefonlar sağlamış oldu! Çünkü kullanıcılar; dijital dönemin öncesine oranla, anlık bahis başta olmak üzere pek çok seçeneği deneyimleme şansına erişti ve bu da sporun şeffaflığını zedeleyerek tespit sürecini zorlaştırdı.

Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!

AMERİKA VE BEYZBOL BAHİSLERİ

Türkiye'de futbolun popülerliği gibi Amerika'da da beyzbol yoğun ilgi görürken, dönem dönem ciddi bahis skandalları yaşanmış ve spor yetkilileri dijital alanı da kapsayan farklı önlemler almak zorunda kalmıştı.

Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?
Hukuki olarak, soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep FK'dan kritik galibiyet: Kayserispor deplasmanında farklı kazandılar!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.