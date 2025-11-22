Gaziantep FK'dan kritik galibiyet: Kayserispor deplasmanında farklı kazandılar!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanından 3-0 ile döndü. Burak Yılmaz'ın öğrencileri; 39. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45 ile 64. dakikalarda Mohamed Bayo ile skor tabelasını değiştirerek, 19 puana ulaştı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil.

Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Carole, Denswil, Opoku, (Dk. 58 Mane) Furkan Soyalp,( Dk. 76 Nurettin Korkmaz) Bennasser, (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek) Mendes,(Dk. 58 Tuci) Benes, Cardoso, Onugkha.

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Perez (Dk. 76 Sorescu) , Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, (Dk. 81 Nizet) Kozlowski, (Dk. 81 Boateng) Maxim, Bayo (Dk. 76 Yusuf Karhan Kabadayı).

Goller: Dk. 39 Maxim (Penaltıdan), Dk. 43 ve Dk. 64 Bayo (Gaziantep FK).

Sarı kartlar: Dk. 51 Opoku (Zecorner Kayserispor) Dk. 59 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK).