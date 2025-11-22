Menü Kapat
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı!

Batuhan Karadeniz hakkında hukuki süreç başladı ve kırmızı bülten kararı çıktı. Ayrıca da eski futbolcunun, tüm mal varlıklarına el konuldu.

Eski futbolcu firari Batuhan Karadeniz'in sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlar ve yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İlave olarak da Batuhan Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu.

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı!

MERİTKİNG’İN SAHİBİ İÇİN DE KIRMIZI BÜLTEN!

Soruşturmada ayrıca 'Meritking' isimli yasa dışı bahis sitesinin sahibi firari Fedlan Kılıçaslan’ın da mal varlıklarına el konuldu ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli Batuhan Karadeniz’in (Yurt dışında firari olduğu tespit edilen) sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır."

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı!

