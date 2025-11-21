Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!

Fenerbahçe'de Devin Özek'ten Robert Lewandowski hamlesi geldi. Fenerbahçe adına transfer planlarını yürüten Devin Özek, Robert Lewandowski sürecini resmen başlattı.

Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!
21.11.2025
21.11.2025
saat ikonu 22:49

'nin hamlesini Fichajes duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin şartlarını sordu.

Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!

FENERBAHÇE'DE ROBERT LEWANDOWSKI'NIN TRANSFER KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Devin Özek'in resmiyete taşıdığı temaslar, Robert Lewandowski'nin kararına göre ilerleyecek. Esasen ise Barcelonalı forvet teklifi kabul ederse, Fenerbahçe yönetimi de ivedi harekete geçecek ve İspanyol deviyle kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!

ROBERT LEWANDOWSKI'YE PEK ÇOK TALİP VAR

Kariyerinin son yıllarında olan Polonyalı, an itibarıyla Avrupa ve Arabistan'dan pek çok takımca izleniyor. Ayrıca da gelecek yaz kontratı sona erecek olan yıldız hücumcunun, en kötü ihtimalle Haziran'da 'dan ayrılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN BAŞKA GOLCÜ HEDEFİ VAR MI?
Sarı lacivertliler, Troy Parrott ve Artem Dovbyk ile de ilgileniyor.
