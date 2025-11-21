Fenerbahçe'de yıldız golcü transferi: Devin Özek resmen masada!

Kategoriler
İstanbul
Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski hamlesini Fichajes duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin şartlarını sordu.
Fenerbahçe'de Devin Özek'in resmiyete taşıdığı temaslar, Robert Lewandowski'nin transfer kararına göre ilerleyecek. Esasen ise Barcelonalı forvet teklifi kabul ederse, Fenerbahçe yönetimi de ivedi harekete geçecek ve İspanyol deviyle kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.
Kariyerinin son yıllarında olan Polonyalı, an itibarıyla Avrupa ve Arabistan'dan pek çok takımca izleniyor. Ayrıca da gelecek yaz kontratı sona erecek olan yıldız hücumcunun, en kötü ihtimalle Haziran'da Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.