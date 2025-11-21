Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yapılanması farklı ilerliyor. Halihazırdaki yönetmeliğe önemli bir dokunuş yapmaya hazırlanan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin gelecek yılları için büyük bir inisiyatif alıyor.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN YÖNETMELİĞE BÜYÜK DOKUNUŞ

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe adına farklı bir yapılanma geliyor! Fenerbahçe'nin şu andaki tüzüğüne önemli bir madde eklemek isteyen başkan Sadettin Saran, bir dönem boyunca futbolda şampiyon olamayan başkanın görevi bırakmasını zorunlu kılmayı gündemine aldı. Esasen ise bu kararın, Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki sürecinden hareketle devreye gireceği tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ŞAMPİYONLUK YAŞANMAMIŞTI

Fenerbahçe'de 2018 ile 2025 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Ali Koç, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı! En nihayetinde ise eski başkan, son seçimle birlikte sandıkta kaybetmiş ve görevi Sadettin Saran'a devretmişti.