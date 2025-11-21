Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan flaş bir karar geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetmeliğe dair kritik bir hamle gerçekleştirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 22:01

'de 'ın yapılanması farklı ilerliyor. Halihazırdaki yönetmeliğe önemli bir dokunuş yapmaya hazırlanan Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin gelecek yılları için büyük bir inisiyatif alıyor.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN YÖNETMELİĞE BÜYÜK DOKUNUŞ

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe adına farklı bir yapılanma geliyor! Fenerbahçe'nin şu andaki tüzüğüne önemli bir madde eklemek isteyen başkan Sadettin Saran, bir dönem boyunca futbolda şampiyon olamayan başkanın görevi bırakmasını zorunlu kılmayı gündemine aldı. Esasen ise bu kararın, Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki sürecinden hareketle devreye gireceği tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ŞAMPİYONLUK YAŞANMAMIŞTI

Fenerbahçe'de 2018 ile 2025 yılları arasında başkanlık görevini yürüten , Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamamıştı! En nihayetinde ise eski başkan, son seçimle birlikte sandıkta kaybetmiş ve görevi Sadettin Saran'a devretmişti.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan kritik hamle: Ya hep ya hiç!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE YAPILANMA DÖNEMİ NASIL İLERLEYECEK?
Süper Lig devi, ilk etapta Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli yıldıza Atletico Madrid kancası: Transferde büyük sürpriz!
Transfer sürprizlerinde geri sayım: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da imza kritiği!
ETİKETLER
#Spor
#ali koç
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Yönetime Gelsin
#Tüzük Değişikliği
#Başkanlık Görevi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.