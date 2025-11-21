Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri: "En önemli amaçlarımızdan biri"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların hedeflerine değindi. Başarılı çalıştırıcı, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve önemli konulara dikkat çekti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 20:58
|
21.11.2025
21.11.2025
saat ikonu 21:00

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa kritikleri geldi. 52 yaşındaki teknik adam, hayallerinden bahsetti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri: "En önemli amaçlarımızdan biri"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN AVRUPA SÖZLERİ

"En son UEFA Kupası'nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum, Avrupa'da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum. Artık Avrupa'ya daha yakınız. Evet, beş büyük ligden biri değiliz ve buraya oyuncu getirmek zor oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımız, Türk futbolunun dikkat çekmesini sağlıyor. Ülke futbolunun da yükseldiğini düşünüyorum. Kariyerimdeki dönüm noktası kesinlikle Galatasaray'a gelişimdir. Daha önce farklı takımlarda başarılar elde ettim ama Galatasaray'a gelmek benim için bambaşka bir dönüm noktasıydı. Doğru zamanda doğru insanlarla geldim. Bu da benim için kader anıdır. Son üç sezonda şampiyon olduk. Bunun nedeni; doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle birlikte hareket etmemizdir. Geçen sezon hedefimiz beşinci yıldızı takmaktı, bunu da başardık."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri: "En önemli amaçlarımızdan biri"

OKAN BURUK'TAN TRANSFER DETAYLARI

"Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı. Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen'in transferi büyük bir başarıydı, kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık. Galatasaray'ın değerleri her zaman sabittir, siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir. Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir. Galatasaray'ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa'da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Dursun Özbek'in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri: "En önemli amaçlarımızdan biri"

BREZİLYALI RONALDO VURGUSU

"Galatasaray'ın beni yetiştirme süreci çok değerlidir. 11 yaşında altyapıya girdim. Hocalarımız bize Galatasaray kültürünü, disiplinini, davranış tarzını çok net şekilde öğretti. Galatasaraylı olmak hem saha içinde hem saha dışında doğru bir birey olmak demektir. İtalya yıllarımda çok büyük yıldızlarla oynadım. Brezilyalı Ronaldo gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularıyla aynı sahayı paylaşmak büyük bir deneyimdi. Orada sadece futbolcu olarak değil, Türkiye'yi temsil eden bir birey olarak da sorumluluk taşıyorsunuz."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Avrupa sözleri: "En önemli amaçlarımızdan biri"

GALATASARAY'IN SIRADAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMİNLE?
Temsilcimiz, Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
