Süper Lig'de Mateusz Lis fırtınası: Göztepeli kaleci dünyanın en iyileri arasında!

Göztepeli Mateusz Lis, Süper Lig'deki kurtarışlarıyla özel bir istatistik yakaladı. Esasen ise 28 yaşındaki Polonyalı eldiven; Göztepe ile Süper Lig'de çıktığı 12 maçta, tam 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı ve en iyi 10 ligde bunu başarabilen nadir kalecilerden biri oldu.

EN İYİ 10 LİGDE KALESİNİ GOLE KAPATAN ELDİVENLER!

1 - Diogo Costa | Porto | 8 Maçta Gol Yemedi

2 - Andrew | Gil Vicente | 8 Maçta Gol Yemedi

3 - Mateusz Lis | Göztepe | 8 Maçta Gol Yemedi

4 - Jan Koutny | Sigma Olomouc | 8 Maçta Gol Yemedi

5 - Jan Hanus | Jablonec | 8 Maçta Gol Yemedi

6 - David Raya | Arsenal | 7 Maçta Gol Yemedi

7 - Lazar Carevic | Famalicao | 7 Maçta Gol Yemedi

8 - Luiz Junior | Villarreal | 6 Maçta Gol Yemedi

9 - Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 6 Maçta Gol Yemedi

10 - Ivan Provedel | Lazio | 6 Maçta Gol Yemedi