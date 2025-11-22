Süper Lig'de Mateusz Lis fırtınası: Göztepeli kaleci dünyanın en iyileri arasında!

Kategoriler
Göztepeli Mateusz Lis, Süper Lig'deki kurtarışlarıyla özel bir istatistik yakaladı. Esasen ise 28 yaşındaki Polonyalı eldiven; Göztepe ile Süper Lig'de çıktığı 12 maçta, tam 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı ve en iyi 10 ligde bunu başarabilen nadir kalecilerden biri oldu.
1 - Diogo Costa | Porto | 8 Maçta Gol Yemedi
2 - Andrew | Gil Vicente | 8 Maçta Gol Yemedi
3 - Mateusz Lis | Göztepe | 8 Maçta Gol Yemedi
4 - Jan Koutny | Sigma Olomouc | 8 Maçta Gol Yemedi
5 - Jan Hanus | Jablonec | 8 Maçta Gol Yemedi
6 - David Raya | Arsenal | 7 Maçta Gol Yemedi
7 - Lazar Carevic | Famalicao | 7 Maçta Gol Yemedi
8 - Luiz Junior | Villarreal | 6 Maçta Gol Yemedi
9 - Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 6 Maçta Gol Yemedi
10 - Ivan Provedel | Lazio | 6 Maçta Gol Yemedi