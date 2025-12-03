Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Uzungöl hakkında acı gerçek: 'Çok iyi korumamız gerekiyor'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl hakkında konuştu. Genç, "Trabzon'da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım" dedi.

Türkiye'nin en önemli turist bölgelerinden biri olan 'un 'ü hakkında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç önemli açıklamalarda bulundu. Genç, bugüne kadar yapılaşmada aşırılığa kaçıldığını belirterek, "Trabzon'da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Uzungöl hakkında acı gerçek: 'Çok iyi korumamız gerekiyor'

"AŞIRILIĞA GİDİLDİ"

Planlama süreçlerinde yaşanan mahkeme kararlarının sonuçlanmasıyla birlikte, Ağustos 2025 itibarıyla Uzungöl'de 18. madde uygulamalarına geçildiği belirten Ahmet Metin Genç, "Uzungöl bizim göz bebeğimiz. Trabzon'da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım. Planlama süreçlerinde mahkeme kararları oldu ve bu süreçler sonuçlandı. Ağustos 2025 itibarıyla da 18 uygulamalarına geçildi. Hem ve Şehircilik Bakanlığımız, hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de Çaykara Belediyemiz eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, bakanımızın talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından bölgede bir millet bahçesi çalışması da tamamlandı. Ayrıca orada bir zabıta ofisi kurduk. Bu dönemde toplam 2 bin 196 müracaat aldık. Bu ciddi bir rakam. Bu başvurular; şikayet, öneri ve çeşitli konularda bilgi edinme taleplerini kapsıyor. Ziyaretçilerimizin yaşam standartlarını kolaylaştırmak, şikayetlerini dinlemek ve çözmek konusunda işi ciddiyetle yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Uzungöl hakkında acı gerçek: 'Çok iyi korumamız gerekiyor'

UZUNGÖL'ÜN EN BÜYÜK PROBLEMİ OTOPARK

Uzungöl'de en büyük problemin sorunu olduğu buraya Sümela Manastırı'nda uygulanan modele benzer bir model düşündüklerini belirten Genç, "Şu anda Uzungöl'de yaşadığımız en önemli sorun otopark meselesi. Bu konuda TOKİ Başkanımızla da görüştüm ve bir düşüncemiz var: Uzungöl'e, tıpkı Sümela'da olduğu gibi, girişten önce büyük bir parklanma alanı oluşturup ring sistemiyle ulaşımı sağlayabilir miyiz? Çünkü Uzungöl'ün güzelliğini görmek, gölün ve doğanın huzurunu yaşamak için gelen misafirlerimiz, trafik yoğunluğu nedeniyle stres yaşıyor ve bu durum psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Böyle bir düşüncemiz var; henüz netleşmedi. İnşallah proje aşaması tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Önemli bir çözüm olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Uzungöl hakkında acı gerçek: 'Çok iyi korumamız gerekiyor'

UZUNGÖL'E TELEFERİK GELECEK

Uzungöl'den yaylalara sistemi kurulması ile ilgili sürecin sürdüğünü de kaydeden Genç, "Teleferik sürecimiz de devam ediyor. İnşallah onu da Uzungöl'e kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Uzungöl hakkında acı gerçek: 'Çok iyi korumamız gerekiyor'
