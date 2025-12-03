11 yıldır bulunamayan kayıp 'MH370' uçağı yeniden aranacak

2014 yılının Mart ayında Malezya'dan kalkan ve bir aha haber alınamayan "MH370" uçağı için harekete geçildi. Bernama haber ajansına göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığı, arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağını ve 55 gün süreceğini açıkladı.

Arama çalışmalarında, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere odaklanılacağı ifade edildi.

Çalışmaların, Malezya hükümeti ile okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

KAYIP 'MH370'

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması, "havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti" olmuştu. Ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.