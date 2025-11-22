Semih Kılıçsoy'un sessizliği: 265 gün oldu!

Semih Kılıçsoy'un sessizliği uzun bir döneme yayıldı. Esasen ise 20 yaşındaki genç golcü, yaklaşık olarak 265 gündür kulüp takımıyla gol sevinci yaşayamadı.

SEMİH KILIÇSOY UZUN ZAMANDIR GOL ATAMIYOR

Beşiktaş yapılanmasında yer bulamayan ve Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, şu an için İtalya'da da aradığını bulamadı! Serie A ekibinde toplam 6 maça çıkan ve belirli aralıklarda forma giyebilen Semih Kılıçsoy, hiç gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

SEMİH KILIÇSOY VE ÜMİT MİLLİ TAKIM

Kulüp kariyerinin aksine Ümit Milli Takım ile özel performanslar gösteren Semih Kılıçsoy, kritik anlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.