Semih Kılıçsoy'un sessizliği: 265 gün oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Semih Kılıçsoy'un sessizliği uzun bir döneme yayıldı. Esasen ise 20 yaşındaki genç golcü, yaklaşık olarak 265 gündür kulüp takımıyla gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş yapılanmasında yer bulamayan ve Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, şu an için İtalya'da da aradığını bulamadı! Serie A ekibinde toplam 6 maça çıkan ve belirli aralıklarda forma giyebilen Semih Kılıçsoy, hiç gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Kulüp kariyerinin aksine Ümit Milli Takım ile özel performanslar gösteren Semih Kılıçsoy, kritik anlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.