Ayıyla evde burun buruna geldiler! Pençe darbeleri yaşlı çifti yaraladı

ABD'de Tahoe Gölü yakınlarındaki bir eve ayı girdi. Yaşlı çiftin yaşadığı evin garajına sabah saatlerinde giren ayı yiyecek aramaya başladı. Ev sahibi 87 yaşındaki adam, gelen sesler üzerine garaja yöneldiğinde ayıyla karşı karşıya kaldı.

PENÇE DARBELERİ YAŞLI ÇİFTİ YARALADI

Ayıyı karşısında gören ev sahibi geri çekildiği esnada pençesini sallayan ayı tarafından yaralandı. Ayı, ev sahibini içeri kadar etti ve 87 yaşındaki kadın da ayı pençeleriyle yaralandı. Ayı evden ayrılana kadar, evi terk etmek zorunda kalan çift hastanede tedavi altına alındı.

Nevada Yaban Hayatı Dairesi Av Bölümü Yöneticisi Shawn Espinosa yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin olayı hafif yaralarla atlatmasından ve iyi olmalarından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

BAKANLIKTAN HALKA UYARI

The Independent'ın haberine göre, bakanlık ayıların bulunduğu bölgelerde yaşayanları benzer olayları önlemek için güvenlik önlemleri almaya çağırdı. Yapılan açıklamada, ayıların yüzde 90'ının açıktaki çöplere geldiği konusunda uyarı yapıldı. Bakanlık, yiyecek, çöp ve diğer kokulu eşyaların kaldırılması, geceleri boş odalarda veya dışarıdayken kapı ve pencerelerin emniyete alınması ve arı kovanlarıyla tavuk kümeslerinin etrafına elektrikli çit çekilmesi gerektiğini belirtti.