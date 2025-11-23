Jandarmadan anlamlı destek! Engelli gencin reflektör talebi yerine geldi

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde yaşayan engelli vatandaş Enes Akkuş, jandarma ekiplerinden reflektör talebinde bulundu. Akülü sandalyesinin özellikle gece saatlerinde trafikte fark edilmediğini belirten Akkuş, olası tehlikelerden korunmak istediğini dile getirdi.

KISA SÜREDE ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

Akkuş'un talebi üzerine çalışma başlatan Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede sandalyesinin karanlıkta yeterince görünür olmadığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla akülü sandalyenin arka ve yan kısımlarına yüksek yansıtıcılı reflektörler monte etti. Reflektörlerin takılmasıyla sandalye araç farlarıyla aydınlatıldığında uzaktan daha kolay fark edilebilir hale geldi. Enes Akkuş, kısa sürede çözüm üreten jandarma ekiplerine teşekkür etti.