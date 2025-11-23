15 bin öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 24 Kasım’da belli olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecini tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacak olan ve on binlerce adayın geleceğini şekillendirecek atama sonuçlarının açıklanma tarihi, Bakanlık tarafından resmi şekilde açıklandı.

Adaylar, sonuçlarını personel.meb.gov.tr üzerinden ya da kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bitirilmesinin ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacaklar.

Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları saat kaçta kesinleşecek?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakanlık takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.

Bu özel günde gerçekleştirilecek atama töreniyle, 15 bin öğretmen adayı atama mutluluğu yaşayacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmiş olsa da, saate dair resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak, programın G20 zirvesi nedeniyle Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ülkeye dönüşüyle birlikte 24 Kasım öğle saatlerine doğru başlaması tahmin ediliyor.

Kesin sonuçların ise törenin ardından, akşam saatlerinde, 17.00 itibariyle paylaşılması bekleniyor.