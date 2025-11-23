Bakım için bekleyen otobüsler alev topuna döndü! Dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü

Bursa’da bakım yapılması için bekleyen otobüslerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin birçok noktasından görünürken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir mesai harcadı.

Merkez Osmangazi ilçesinde yan yana park halinde duran otobüslerden ilk olarak dumanlar çıktı. Sonrasında ise kısa zaman içinde 3 otobüs alevlere teslim oldu. Çıkan yangının dumanı gökyüzünü kaplarken kara dumanlar kentin farklı noktalarında görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederek yangını söndürdü. Otobüslerin küle döndüğü yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatının devam ettiği bildirildi.