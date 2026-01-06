Nijerya Mozambik maç sonucu kaç kaç? Afrika Uluslar Kupası Osimhen Lookman gerilimi

Nijerya ve Nozambik, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Osimhen'in parladığı mücadeleyi Nijerya 4-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin 20. dakikasında maçtaki gol perdesini Ademola Lookman açtı ve Nijerya'yı 1-0 üstünlüğe taşıdı. Galatasaray'ın Victor Osimhen 25. ve 47. dakikalarda sahneye çıkarak farkı 3'e yükseltti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 75. dakikada Akor Adams kaydetti. Asistini ise Lookman yaptı.

Karşılaşmada Victor Osimhen'in attığı bir gol de ofsayt nedeniyle gol olarak değer kazanmadı.

Osimhen, yaşanan bir pozisyonun ardından Ademola Lookman'ın üzerine yürümeye başladı.

Çıkan bu gerginlik kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.

Bu sonucun ardından Nijerya, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Nijerya'nın rakibi, Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak.

Öte yandan Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 68, Beşiktaş'ın orta sahası Wilfried Ndidi 83 ve Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu son 4 dakika süre aldı.