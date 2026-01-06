Evden adımın atan kendini yerde buldu! Ortaya bu görüntüler çıktı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık iki gün önce etkisini göstermeye başlayan ve kısa sürede bölgeyi beyaza bürüyen yoğun kar yağışı, beraberinde dondurucu soğukları ve buzlanmayı getirirken, bir evin önünde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri kış şartlarının zorluğunu çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Evden dışarı adımını atan hane sakinlerinin zemin üzerindeki buz tabakasını fark edemeyerek aynı noktada birer birer dengelerini kaybedip yere yığıldıkları o anlar hem gülümseten hem de olası tehlikelere karşı uyaran karelere sahne oldu.