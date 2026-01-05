ATV canlı Galatasaray Trabzonspor maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final bu akşam sahaya çıkacak. Gaziantep Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

ATV CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadele, uydu yayını üzerinden ATV’nin güncel frekans bilgileri ayarlanarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler ayrıca ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesini kullanarak maçı eş zamanlı olarak izleme imkanına sahip olacak. Yayın, televizyon ve dijital platformlar üzerinden aynı anda aktarılacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı, maçın yayıncı kuruluşu ATV tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifresiz yayınla izleyicilerle buluşacak.

Galatasaray Trabzonspor maçını takip etmek isteyen izleyiciler, ATV ekranları dışında kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayına erişebilecek. Yayın, maç saatinde eş zamanlı olarak başlayacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Trabzonspor 11: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

ATV GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İZLE

Galatasaray ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği mücadele, ATV’nin canlı yayın akışında yer alıyor. Karşılaşma, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da ekrana gelecek. Maç öncesinde ise “Finale Doğru” programı yayınlanacak. Programın ardından Süper Kupa yarı finali canlı yayınla futbolseverlere sunulacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçında çift spiker görev alacak. Maçın anlatımını spiker Cüneyt Şen ve spiker Ender Bilgin yapacak.

ATV HD FREKANS BİLGİLERİ

ATV yayını, güncel HD frekans bilgileri üzerinden uydu alıcılarıyla izlenebiliyor. İzleyiciler, uydu cihazlarında ATV kanalını güncel frekans ayarlarıyla taratarak yayına ulaşabiliyor. Frekans ayarları dışında, internet bağlantısı olan kullanıcılar ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de karşılaşmayı takip edebiliyor.

ATV’nin güncel frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: Yatay (Horizontal)

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2026

ATV’nin 5 Ocak Pazartesi gününe ait yayın akışı gün boyunca farklı programlarla devam edecek. Gündüz kuşağında “Mutfak Bahane” ve “Esra Erol’da” yer alıyor.

Akşam saatlerinde ise saat 19.00’da “atv Ana Haber”, 19.45’te “Finale Doğru” programı ekrana gelecek. Saat 20.30’da Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçı canlı yayınlanacak.