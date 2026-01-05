2026 KYK kredi ve burs ne kadar oldu kaç lira? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

KYK burs zammıyla ilgili güncel durum, 2026 yılında KYK burslarına yapılacak zam miktarını merak eden milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından beklenen duyuru, 2026 yılının ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan paylaşıldı.

Ocak ayı ödemelerinin başlamasına kısa süre kala öğrenciler, KYK burs zammı ne zaman, bu ay zamlı mı yatacak? sorusuna yanıt arıyor.

2026 KYK KREDİ VE BURS NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre KYK kredilerine yüzde 30 zam yapıldı.

Buna göre lisans öğrencileri 2026’da 4 bin TL

Yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL,

Doktora öğrencileri ise 12 bin TL alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz."