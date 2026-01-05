Görüntüler ortaya çıktı! Başkentte trafikte dehşet anları

Ankara’da Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir kamyona, başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Ticari husumet nedeniyle çıktığı belirlenen saldırının görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yenimahalle Anadolu Bulvarı üzerinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir kamyona, seyir halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edilmişti. Olayla ilgili S.Ö., S.A., G.A. ve D.A.A. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aleti pompalı tüfekle gözaltına alınmıştı. Olayın taraflar arasında bulunan ticari anlaşmazlıktan kaynaklı ortaya çıktığı tespit edilmişti. Olaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5’e yükselirken, şahıslardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahısların kamyona ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.