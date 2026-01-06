Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor

Çocukluk çağı aşılarında ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı sonrası dikkat çeken bir karar alındı. Kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi çocukluk dönemi aşıları için tartışmalar sürerken menenjit ve hepatit aşılarını daha az önerme kararı alındı.

ÇOCUKLUK AŞILARI DAHA AZ ÖNERİLECEK

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminin elden geçirileceğini ve daha az dozda aşı önerileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'de çocuklar için mevcut uygulamaya göre daha az aşı önerileceği belirtildi.

Açıklamada, kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı yapılan aşılarla ilgili mevcut önerilerin sürdürüleceği, ancak menenjit, solunum sinsityal virüsü, hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşılama önerilerinin azaltılacağı aktarıldı.

ROTAVİRÜS, COVİD VE GRİP AŞILARI DESTEKLENECEK

Soğuk algınlığı, Kovid-29 ve rotavirüs aşılarının yapılması konusunda "ortak klinik kararı" esasına dayanılacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sigorta şirketlerinin bu aşıları "herhangi bir ek ücret talep etmeden" karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, göreve geldikten sonra daha önce atanan Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi'nin tüm üyelerini görevden almış ve yerine yeni bir ekip oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.