Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor

Dünyada çocukluk dönemi aşılarına dair aşı karşıtları ve tıp dünyasında tartışma katlanarak sürerken ABD'nin aşı karşıtı söylemleriyle tanınan Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı sonrası harekete geçti. Çocuk felci, kızamık, kabakulak gibi çocukluk dönemi aşılamada takvim yeniden yazılacak.

Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor
Çocukluk çağı aşılarında ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı sonrası dikkat çeken bir karar alındı. Kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi çocukluk dönemi aşıları için tartışmalar sürerken menenjit ve hepatit aşılarını daha az önerme kararı alındı.

Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor

ÇOCUKLUK AŞILARI DAHA AZ ÖNERİLECEK

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminin elden geçirileceğini ve daha az dozda aşı önerileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'de çocuklar için mevcut uygulamaya göre daha az aşı önerileceği belirtildi.

Açıklamada, kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı yapılan aşılarla ilgili mevcut önerilerin sürdürüleceği, ancak menenjit, solunum sinsityal virüsü, hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşılama önerilerinin azaltılacağı aktarıldı.

Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor

ROTAVİRÜS, COVİD VE GRİP AŞILARI DESTEKLENECEK

Soğuk algınlığı, Kovid-29 ve rotavirüs aşılarının yapılması konusunda "ortak klinik kararı" esasına dayanılacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sigorta şirketlerinin bu aşıları "herhangi bir ek ücret talep etmeden" karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, göreve geldikten sonra daha önce atanan Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi'nin tüm üyelerini görevden almış ve yerine yeni bir ekip oluşturmuştu.

Trump talimatı verdi: Çocukluk dönemi aşıları azaltılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

