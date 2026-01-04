Temizlikte yapılan o popüler karışım hatası: Sirke ve karbonatı birleştirince ne oluyor?

ASİT VE BAZIN NÖTRLEŞME SAVAŞI

Bu durumu anlamak için basit bir ilkokul kimya bilgisine dönmemiz yeterli: Asitler ve Bazlar.

Sirke (Asetik Asit): Güçlü bir asittir. Kireci çözer, bakterileri öldürür.

Karbonat (Sodyum Bikarbonat): Zayıf bir bazdır. Yağları parçalar, aşındırıcı etkisiyle kirleri kazır.

Kimya kuralı şudur: Bir asit ile bir bazı karıştırdığınızda, birbirlerini nötrlerler. Yani ikisi de kendi özelliğini kaybeder. Sirke asitliğini, karbonat ise bazlığını yitirir. Ortaya çıkan reaksiyon sonucunda su (H2O), bir tür tuz (Sodyum Asetat) ve Karbondioksit (CO2) gazı çıkar.

İşte o hayranlıkla izlediğimiz "köpürme" ve "fışırtı", sadece karbondioksit gazının havaya karışmasıdır. Bu gazın temizleyici hiçbir özelliği yoktur. Reaksiyon bittiğinde, kabın dibinde kalan sıvı ise ne asit ne de bazdır; pH değeri nötr'e yakın, temizleme gücü zayıflamış tuzlu sudur. Yani bu ikiliyi karıştırarak, aslında her iki maddenin de süper güçlerini elinden almış, onları "öldürmüş" oluyorsunuz.