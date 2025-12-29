Menü Kapat
TGRT Haber
 Ceyda Altun

Ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasına sarılanlar dikkat! Vücudunuz yanabilir: "Bu acının tarifi yok!"

Karnına koyduğu sıcak su torbası patlayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın vücudunun yüzde 25'i yandı. Torbanın adeta ikiye ayrıldığı olayı anlatan Yılmaz, "O acının tarifi yok, direkt sıcaklıkla hissettim, kılıf vardı. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti. Havasını almadım diye düşünüyorum artık kesinlikle kullanmayacağım. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kullanacaklar dikkat etsin" dedi. Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Sıcak su koyduktan sonra torba patlıyor, yüzde 25 civarında 2'nci derece, derin yanıkları vardı. Her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz, dikkat edilmeli" diye konuştu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 09:43
|
29.12.2025
29.12.2025
saat ikonu 12:28

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz'ın iddiaya göre 26 Kasım gecesi saat. 01.00'de ailesiyle evinde oturduğu sırada karnına koyduğu su torbası patladı. Bir anda vücudunda sıcaklık hissettiğini belirten genç kız, panikle kıyafetlerini çıkarttığını söylerken hemen ailesiyle hastaneye koştu. İlk müdahalenin ardından Yılmaz, Avrupa'nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen, çok sayıda hastaya şifa olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne yönlendirildi.

Ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasına sarılanlar dikkat! Vücudunuz yanabilir: "Bu acının tarifi yok!"

"O ANKİ ACIYI NASIL ANLATABİLİRİM BİLEMİYORUM"

Yaşadığı olaya ilişkin konuşan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz, "Olay, 26 Kasım saat gece 01.00'da oldu, evde oturuyordum. Yüzmeden gelmiştim, rahatlamak için biraz sıcak su torbası yapmak istedim. Yaptıktan sonra bacaklarımı ikiye katlayarak salonda ailemle oturuyordum. Anne, babam, kız kardeşim de salondaydı, kucağımda bir sıcaklık hissettim, panikledim. Panik haliyle direkt eşyalarımı çıkarttım. Ailemle hastaneye gittik, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Yanık ünitesine yatışım gerçekleşti. O anki acıyı nasıl anlatabilirim bilemiyorum; hiçbir tarifi yok. Neredeyse panik atak, kalp krizi dedikleri olay gerçekleşecek dereceye gelmiştim. Yatışım gerçekleştiğinde artık kendimi saldım, annemin kucağına doğru bayılacaktım. Hemşireler olsun doktorumuz olsun çok ilgiliydi, çok teşekkür ederim" dedi.

Ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasına sarılanlar dikkat! Vücudunuz yanabilir: "Bu acının tarifi yok!"

"BİR ANLIK SICAKLIK BİR ÖMÜR İZ BIRAKMASIN"

Kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Hiçbir ses gelmedi, sıcaklıkla hissettim zaten sıcak su torbasının üzerinde polar gibi kılıf vardı. Patladığını patlamadığını anlamadım bile ertesi gün kılıfını çıkarttıktan sonra babamın fotoğraf atmasıyla o şekilde patladığını öğrendim. Çok ciddi bir şekilde delinmiş. Isıttıktan 5-10 dakika sonra bu olay gerçekleşti ve 5 dakika sonra neredeyse yatıp uyuyacaktım, maalesef daha kötü sonuçlar elde edilecekti. Havasını almadım diye düşünüyorum zaten çok sıcaktı. Kapağını güzelce kapatmıştım, 10 kere kullandım diyebilirim, bu ürünü 1 yıl önce aldım. Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşadım. Artık kesinlikle kullanmayacağım, kişiler daha farklı alternatifler düşünebilirler. Bir anlık sıcaklık bir ömür iz bırakmasın, kesinlikle kullanmasınlar, kullanacaklarsa da dikkat etsinler. Özellikle havalarını alsınlar, çok da kaynatmamalarını tavsiye ediyorum. O acının tarifi yok, nasıl dayandığımı bile bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şu an gerçekten çok iyi bir seviyedeyim" ifadelerini kullandı.

Ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasına sarılanlar dikkat! Vücudunuz yanabilir: "Bu acının tarifi yok!"

"HER HAFTA EN AZ 5-6 BENZER VAKA GÖRÜYORUZ, ŞU ANDA 3 TANE YATAN HASTAMIZ VAR"

Bu aylarda yaşanan yanık vakalarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Kış aylarında daha çok soba yanıkları, doğal gaz patlamaları, elektrik yanıkları, sıcak su torbası patlaması sık gördüğümüz yanıklar arasında olabiliyor. Su torbasıyla ilgili her hafta en az 5-6 benzer vaka görüyoruz. Şu an servisimizde yatan 3 tane hastamız var, çok kullanılıyor. ‘İçine suyu koyun, kullanın' şeklinde ayrıntıya çok girilmiyor. Halkımıza vermemiz gereken mesaj; sıcak su torbalarının çok kaliteli olmasına dikkat edilmesi, içinde havanın kalmaması, içine konacak suyun kesinlikle kaynar olmaması, kapağının iyi kapalı olması, bundan emin olunması gerekiyor. Çok eski, uygunsuz malzemelere su konulması, çok ağır yanıklarla kliniklerimize gelen hastaların çoğunda rastladığımız problemler. Bazen kapak bozulabiliyor. Hastamız genç bir hanımefendi, ağrıları nedeniyle karnına sıcak su torbası koymuş, ısıyı da tam bilmiyor. Sıcak su koyduktan sonra torba patlıyor. Bize geldiği zaman yüzde 25 civarında 2'nci derece, derin yanıkları vardı. 12 gün tedavisini yaptık, toparladı, şimdi takiplerini yapıyoruz" dedi.

Ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasına sarılanlar dikkat! Vücudunuz yanabilir: "Bu acının tarifi yok!"

EV KAZALARI MASUM GÖRÜNSEDE SONUCU BÜYÜK OLABİLİYOR

Yanık durumlarında ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımızın en önemli yapacağı şey; yanıkların hepsinde su ne çok soğuk ne ılık olacak, çeşme suyu sıcaklığında 15-20 dakika oradaki enerjinin alınmasını öneriyoruz. Sağlık merkezine gelene kadar da ıslak, temiz bir malzemeyle üzerindeki enerjinin alınmasını öneriyoruz ki bu tablonun daha ileri gitmesini engelliyor. Yanıcı ürünlerin bir an evvel dokudan uzaklaştırılması gerekiyor. Soba yakarken tiner, benzin, gaz yağı, aleve kolonya döküyorlar, bir anda patlıyor. Şu an yoğun bakımda genç bir arkadaş var, ağır yaralı. 1 yaş grubu, yeni çevresini öğrendiği aşamada ortamda sıcak su, cezve bırakılması kesinlikle çok tehlikeli bir senaryoya yol açabiliyor. Ev kazaları çok masum görünüyor ama çok ağır yaralanmalara yol açabiliyor"

#Sağlık
