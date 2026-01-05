Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 5, Trabzonspor'da 9 futbolcu yok

Galatasaray - Trabzonspor muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Bu sezon yeni formatta ilk kez oynanacak olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanan takım final biletinin sahibi olacak ve Fenerbahçe - Samsunspor maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Taraftarların gündeminde ise karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Trabzonspor maç kadrosu yer alıyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Wilfried Singo'nun sakatlığı bulunuyor. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Metahan Baltacı'nın yanı sıra milli takımda olan Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'de karşılaşmada yer almayacak. Yusuf Demir'in ise maçın kamp kadrosunda alınmadığı açıklandı. Galatasaray tarafından açıklanan Trabzonspor maçının kamp kadrosu ise şöyle:

"Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina"

Trabzonspor'da ise Rayyan Baniye, Okay Yokuşlu, Savic, Visca, Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığı bulunuyor. Onuachu ve Oulai ise milli takımda yer aldığı için karşılaşmada forma giyemeyecek. Boran Başkan bahis soruşturması kapsamında ceza aldığı için, Arif Boşluk ise kamp kadrosunda yer almadığından dolayı mücadelede oynamayacak. Trabzonspor tarafından açıklanan Galatasaray kamp kadrosu ise şöyle:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠ Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Salih Makloçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıoğlu, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Trabzonspor maçında iki takımda da forvet hattında eksikler bulunuyor. Galatasaray'da forvette Osimhen yerine Mauro Icardi'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Trabzonspor tarafında ise Felipe Augusto'nun karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Wagner Pina, Tim Jabol Golcarelli, Bouchouari, Zubkov, Ernest Muçi, Nwakaeme, Felipe Augusto

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Trabzonspor maçında hakem Cihan Aydın görev alacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem olarak mücadelede Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.