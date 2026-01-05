Trafik tıkanınca hastasını sırtında taşıdı!

Diyarbakır genelinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı, şehir içi ulaşımda ciddi aksamalara ve uzun araç kuyruklarına neden olurken, Dicle Üniversitesi Hastanesi güzergahında objektiflere dikkat çeken bir an yansıdı; hastanesinden taburcu olan yakınıyla birlikte yola çıkan bir vatandaş, trafiğin tamamen kilitlenmesi üzerine hastasını sırtına alarak kilometrelerce taşımak zorunda kaldı. Kentteki kar esaretinin boyutunu gözler önüne seren olayda, çevredeki sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşın durma noktasına gelen araçlar arasında hastasıyla birlikte ilerlemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.