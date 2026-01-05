Menü Kapat
 Ümit Buget

Memurlar seyyanen zam bekliyor! Ali Yalçın rakam verdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yönelik yasaya ilişkin adım atılması ve memurlarda emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylıklara seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Yalçın, "Birinci beklentimiz, geçmiş kayıplarımızı ve Hakemin hatasını da telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılmasıdır" dedi.

05.01.2026
05.01.2026
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yönelik yasaya ilişkin bir an önce adım atılması ve memurlarda emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylıklara seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diledi.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklandığını belirten Yalçın, bu rakamla birlikte kamu görevlileriyle emeklilerin zam oranının yüzde 18,60 olarak belirlendiğini kaydetti.

Memurlar seyyanen zam bekliyor! Ali Yalçın rakam verdi

Yalçın, son 2 toplu sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve sözleşmeye imza atmadıklarını anımsatarak "2024 ve 2025 yıllarında Hakem Kurulu tarafından kamu görevlilerimize reva görülen artış oranları 6'şar aylık dönemlerde en yüksek 3 ay dayanabildi. Verilen zam oranının enflasyon karşısında bir ayda eriyip gittiği aylar da oldu. Biz bu senaryoyu gördük ve 'yanlış yapıyorsunuz' dedik. Aynı şeylerin 2026 ve 2027 yıllarında da olacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada Memur-Sen'in tekliflerinin ne kadar isabetli olduğunu yıllık enflasyon oranı, enflasyon farkı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşının 47 bin 500 liradan 58 bin 300 liraya yükseldiğini ve 30 yıllık hizmetlinin emekliliğe ayrıldığında 983 bin lira ikramiye alacağını söyleyen Yalçın, bu parayla geçinmenin ve ev almanın mümkün olmadığını savundu.

Yalçın, gelir vergisi matrahlarına değinerek, "Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin lira değil en az bunun 3 katı olmalı. Nimet-külfet dengesi en önce vergide gözetilmeli." dedi.

Memurlar seyyanen zam bekliyor! Ali Yalçın rakam verdi

'KÖKLÜ ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI BİR ZEMİNE GEÇİLMELİ'

Çözülmesi gereken sorunların başında kamu personel sistemi reformunun geldiğini aktaran Yalçın, "Tali yollardan, tekil düzenlemelerden ve geçici çözümlerden vazgeçip artık doğasıyla, ruhuyla, kapsayıcılığıyla dağınıklığın giderildiği, kurumsal adaletsizliğin bittiği ve çalışma barışının sağlandığı kamu personel sistemine ilişkin köklü çalışmanın yapıldığı bir zemine geçilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, kamu personel sistemine ilişkin yapılacak köklü çalışmanın tamamlayıcı unsurunun, 'toplu sözleşme yasası' olması gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Hükümetten beklentimiz, kamu görevlilerine yönelik yasaya ilişkin bir an önce adım atılmasının sağlanmasıdır. Beklenti konusunda 3 konunun altını çizmek isterim. Birinci beklentimiz, geçmiş kayıplarımızı ve Hakemin hatasını da telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılmasıdır. İkincisi çalışma barışı ve ücret dengesi için kamu personel sisteminde çalışma yapılması. Üçüncüsü ise 4688 sayılı Kanunun süre, yetki, taraf, tutanak sistemi ve Hakem Kurulu yönüyle eksikliklerinin giderilmesi, evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesidir."

Memurlar seyyanen zam bekliyor! Ali Yalçın rakam verdi

'BİZİM RAKAMIMIZ, TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE SÖYLEDİĞİMİZ CÜMLEDİR'

Yalçın, bir gazetecinin, "Açıklanan zam oranının beklentilerini karşılamamasının ardından herhangi grev kararı alıp almayacakları" sorusuna, "Eylem yine gündemimizdedir, eylemsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bunu herkes bilsin." yanıtını verdi.

Seyyanen zamda bekledikleri rakama ilişkin de Yalçın, "Seyyanen zamda bizim rakamımız, toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'En düşük memur maaşı, yanındaki aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacaktır.' cümlesidir. Bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam yapılmalıdır. Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te verilecek denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#Ekonomi
