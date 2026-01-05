Ruben Amorim'in görevine son verildi! Manchester United'da bir dönem sona erdi

Premier Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Leeds United ile 1-1 berabere kalan Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı.

Ligde bu sezon topladığı 31 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamlayan Manchester United, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili külünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amorim'e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi. Ayrıca Manchester temsilcisi, U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher’in geçici olarak göreve getirildiğini de bildirildi.

FERGUSON'DAN SONRA UMDUĞUNU BULAMADI

Manchester United'da, Ferguson'un 26 yıllık görev süresinin sona erdiği 2013 yılından bu yana David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy ve Ruben Amorim olmak üzere toplam 10 teknik direktör görev yaptı.

AMORIM DE ÇARE OLMADI

Geçtiğimiz sezon Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Ruben Amorim de Manchester United'da kötü gidişata son veremedi.

Ruben Amorim, İngiliz ekibinde 63 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.43 puan ortalaması yakaladı.