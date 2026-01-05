Önce boğdu, sonra cesedini 2 gün boyunca benzin döküp yaktı! Vahşette kan donduran ifadeler

Eskişehir'de 30 yaşındaki Deniz Oktay isimli kadın için yapılan kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 1 hafta sonra 22 Nisan 2025 tarihinde ormanlık alanda yakılmış bir kadın cesedi buldu.

Ekipler tarafından yapılan incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada büyük bir vahşet ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan İdris Gökmen isimli şahsın, Deniz Oktay'ı boğduktan sonra 2 gün art arda cesedi benzin dökerek yaktığını itiraf etti. Katil zanlısı İdris Gökmen ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Mahkemede ifade veren katil zanlısı İdris Gökmen, "Tepebaşı Belediyesi'nde Park ve Bahçelerde çalışıyordum. Deniz'in kardeşi Elvan ile ilişkim olmuştu. Deniz ile 2 ay ilişkim oldu. Ramazan Bayram'ında Deniz gezmek istedi ben de ehliyetimin olmadığını söyledim. Deniz, "Ehliyetin olan arkadaşın varsa onu çağır" dedi. Hamdi, Deniz ve ben gece mangala gittik. Ben arabada uyumuştum. Uyandığımda Deniz arabada değildi. Hamdi'yle Deniz'i, Hamdi'nin arabasında cinsel ilişkiye girerken gördüm. Bir tartışma olmadı aramızda. Sadece, "Ne yapıyorsun sen" dedim. Deniz de, "Sigara almaya gittim" dedi. Ben de, "5-6 paket sigara aldım çantanda sigara vardı" dedim. Sonra Deniz'i eve bıraktım. 1 hafta 10 gün Deniz'i aramadım. Olay günü akşam 5-6 gibi işten çıkınca Elvan beni aradı buluşmak istedi. "Yeşiltepe Mahallesi'nde köprüye yakınım" dedi. Elvan'la buluştuk alkol içtik. Bu parkın karşı tarafında Hamdi ve Deniz alkol alıyormuş bunu sonra öğrendim. Sonra Elvan'ı gece geç saatte eve bıraktım. Deniz, beni atlatıp gezmek istedi, ben de kabul etmedim. Israr edince kendi evimin önünden Deniz'i evinden gece geç saatlerde aldım. Deniz bana köy tarafına gidelim dedi. Ben de hava yağışlı gitmeyelim dedim. Buldukpınar'a gittik. Ben burada aracı kaydırdım. Özgür Çakmak'ı arayarak yardım istedim. Özgür benim aracımı kurtardı. Sonra Deniz köyün üst tarafına gidelim dedi. Su deposunun oraya gidip oturduk" dedi.

"2 GÜN BOYUNCA BENZİN DÖKÜP YAKTIM"

Arabada oturdukları sırada saat gece 2-3 gibi Oktay'ın kendisine saldırdığını ve ağır küfürler etttiğini öne süren Gökmen, "Ben Deniz'in elinden tutup arabadan aşağıya ittim. Sonra Deniz, arabaya binip bana tekrar saldırdı. Ben şoför mahallindeydim o da yolcu koltuğundaydı. Sonra aşağı indim arbede dışarda devam etti. Ben de Deniz'in boğazını sıktım. Ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Deniz'in boğazını bıraktığımda deniz hırlıyordu. Arabanın benzini azdı. Devamlı yukarı gitmeden önce benzin aldım az miktarda. Devamlı araçta benzin olurdu. Deniz'i almadan önce mi yoksa köye gitmeden önce mi aldım hatırlamıyorum. Boğuşma esnasında arka koltuktaki benzini kendi yanına almış. Benim üzerime benzini dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Kokusundan Deniz'in benzini aldığını fark ettim. Olay günü değil ertesi gün korkup aynı yere gidip Deniz'in cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün yine benzin döküp yaktım. Tanık Hamdi'nin beyanını kabul etmiyorum. Deniz'e hiç mesaj atmadım. Tanık Yusuf İslam'ı tanımıyorum. Yusuf İslam'ı tanık Emine Dumanoğlu evine çağırmış 2 erkek daha varmış. Yaşlı birine evlilik için para karşılığı Deniz'i vermeye çalışmam doğru değil. Süleyman Budak arkadaşım, ama Deniz ile evlendirmek için girişimde bulunmadım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"DENİZ, İDRİS'E ‘ENİŞTE ENİŞTE' DİYORDU"

Mahkemede konuşan tanıklardan Deniz'in kız kardeşi Elvan Oktay ise ifadesinde; "İdris'le 5-6 yıldır tanışırım. Son zamanlarda arkadaş gibiydik. Deniz, İdris'e ‘enişte enişte' diyordu. 11 Nisan tarihinde sanık İdris'i aramadım. Ocak ayında ben Yeşiltepe mahallesinde kuaföre gittim. İdris beni aramış işim bitince İdris'i aradım. Yeşiltepe'de bir parkta oturduk çekirdek yiyip kahve içtik. Kardeşim Deniz'in kayıp olduğunu öğrenince ‘karakola gideceğim' dedim. İdris, ‘Beraber gidelim ben de geleyim' dedi. Emine'nin evinde kalıyordu Deniz. Şikayetçiyim" dedi.

"GİTME DEDİM BENİ DİNLEMEDİ GİTTİ"

Deniz Oktay'ın ev arkadaşı tanık Emine Dumanoğlu(50), "İdris'i tanımam, Denizle 2017 beri aynı evdeyim. Ben lokantada işçi olarak çalışırım. Deniz de benim çalıştığım lokanta da 2-3 ay çalıştı işi bıraktı. Olay tarihimde işi yeni bırakmıştı. Beni aradı ‘Dışarı çıkacağım Hamdi'ye pikniğe gideceğim' dedi. Saat 12 buçuk gibi Hamdi'yle mangaldan geldi. 15 dakika kadar durdu İdris ile aradı, ‘Arabaya gel sigara içeceğiz' dedi. Telefonun hoparlörü açıktı ‘Arabaya gel sigara içeceğiz' dedi. Deniz aslında birileriyle kavga etmişti. İdris arayınca çıkmakla çıkmamak arasında kararsız kaldı. ‘Abla gideyim' mi dedi. Gitme dedim beni dinlemedi gitti. Çıktı gece evin anahtarını ve telefonu alıp çıktı kimliğini almadı. İdris zaman zaman eve gelirdi 5-6 kez eve geldiğini gördüm. Hamdi gelmezdi. Sanık İdris'i tanımam Deniz'in söylediğine göre ablasının eski nişanlısıymış" diye anlattı.

DURUŞMA 9 MART'A ERTELENDİ

Deniz Oktay'ın yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu, sanık hakkında fuhuştan soruşturma açılmasını talep etti. Mahkeme, Sanık İdris Gökmen'in tutukluluk durumuna devamına, duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinin de dâhil olmasına hükmederken, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için davayı 9 Mart 2026 tarihine erteledi.