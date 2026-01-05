Balıkesir'de kayboldu, cesedi Mersin'de bulundu!

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan nehir kenarına gelen vatandaşlar bölgede hareketsiz yatan biri olduğunu fark etti. Panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAYIP OLARAK ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Merkez bölgeye sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Polis ve savcının incelemesi sonrasında ceset kimlik ve kesin ölüm tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan ön otopside şahsın ölüm nedeninin ateşli silah ve kesici alet yaralanması olmadığı öğrenildi. Parmak izi çalışmasında ise ölen şahsın 26 Aralık'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesinden kayıp ihbarı bulunan Sami Şen olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.