Kolombiya lideri Gustavo Petro'dan Trump'a çok sert tepki: Gerekirse yeniden elime silah alırım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya saldırının ardından yeni ülkeleri diline doladı. Trump, Kolombiya, Meksika, Küba, İran ve Grönland'ı hedef aldı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya karşı da söylemleri olan Trump, ''Devlet başkanlığını çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim'' dedi. Trump'a bu sözlerinde Kolombiya'ya yönelik askeri operasyon iması olup olmadığı sorulduğunda ise Trump, ''Bana iyi bir fikir gibi geliyor'' dedi.

''ANAVATANIMIZ İÇİN YENİDEN SİLAHLANIRIM''

Trump'ın bu sözleri üzerine Petro, sosyal medya hesabı X'ten cevap verdi ve gerekirse yeniden eline silah alabileceğini söyledi. Petro'nun ifadeleri şu şekildeydi:

''Kolombiya'daki her bir askere belli bir emir verildi: Amerikan bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her bir komutan, benim talimatımla derhal görevden alınacaktır. Profesyonel bir asker olmasam da savaşı ve gizliliği bilirim. 1989 Barış Paktı'ndan sonra bir daha silaha dokunmamaya yemin ettim ancak hiç istemesem bile anavatanımız için yeniden silahlanırım.''

''DÜNYADAKİ İLK ÜLKE OLDU''

''ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan dünyadaki ilk ülke oldu. Bunu Netanyahu yapmadı, Hitler de, Franco'da, Salazar da. Ne korkunç bir madalya, çünkü Güney Amerikalılar bunu nesiller boyu unutmayacak.''

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.