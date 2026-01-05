Yapay zeka ilaç geliştirme hızını rekor seviyeye çekti: 10 yıllık süreç tarih oldu

İlaç endüstrisinde yapay zeka teknolojilerine devasa yatırımlar yapılmasına rağmen, şimdiye kadar vatandaşlarla buluşmaya hazır, tamamen yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir ilacı piyasaya sürmeyi başaramamıştı. Ancak sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan ve Insilico Medicine tarafından keşfedilip tasarlanan "Rentosertib" isimli ilaç, FDA onayı öncesindeki son aşama olan Faz 3 klinik denemelerine girmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki 18 ay içinde başlaması beklenen süreç, ilaç geliştirme tarihinde rekor sayılabilecek bir hız.

MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR VE DEV ORTAKLIKLAR

Yaşanan gelişmeler ışığında, önümüzdeki yılın büyük ilaç şirketleri, risk sermayesi firmaları ve biyoteknoloji girişimleri tarafından yapılan yapay zeka yatırımlarına, anlaşmalara ve ortaklıklara sahne olması bekleniyor. Hatta öyle ki, OpenAI CEO'su Sam Altman bile kendi kişisel servetinden yapay zeka tabanlı ilaç girişimlerine 100 milyon dolardan fazla yatırım yapmış durumda.

Precedence Research tarafından paylaşılan tahminlere göre, küresel ilaç endüstrisinin yapay zeka yatırımları 2026 yılında 2,51 milyar dolara, 2034 yılında ise 16,49 milyar dolara ulaşacak.

10 YILLIK SÜREÇ 2 YILA İNDİ

Normal şartlarda yeni bir ilacın geliştirilmesi 10 ila 15 yıl sürüyor ve maliyeti 2 milyar doları aşıyor. Sadece insan deneyleri aşamasına gelmek bile en az 4-5 yıl alırken, ilaç adaylarının büyük çoğunluğu bu aşamaya dahi ulaşamıyor. Insilico'nun Rentosertib ilacına duyulan ilginin temelinde de bahsi geçen hız faktörü yatıyor.

İlaç, iki yıldan kısa bir sürede insan deneylerine geçerek endüstri standartlarını altüst etti. Tedavisi bulunmayan ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan "idiyopatik pulmoner fibrozis" (akciğer sertleşmesi) hastalığı için geliştirilen Rentosertib, haziran ayında yapılan Faz 2 çalışmasında olumlu sonuçlar verdi. İlacın akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği ve az yan etki gösterdiği rapor edildi.