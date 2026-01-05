Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka ilaç geliştirme hızını rekor seviyeye çekti: 10 yıllık süreç tarih oldu

İlaç endüstrisinde yapay zeka dönemi, Insilico Medicine'ın geliştirdiği Rentosertib ilacının 18 ay içinde Faz 3 denemelerine geçecek olmasıyla somut bir hal alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 14:55

İlaç endüstrisinde yapay zeka teknolojilerine devasa yatırımlar yapılmasına rağmen, şimdiye kadar vatandaşlarla buluşmaya hazır, tamamen yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir ilacı piyasaya sürmeyi başaramamıştı. Ancak sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan ve Insilico Medicine tarafından keşfedilip tasarlanan "Rentosertib" isimli ilaç, FDA onayı öncesindeki son aşama olan Faz 3 klinik denemelerine girmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki 18 ay içinde başlaması beklenen süreç, ilaç geliştirme tarihinde rekor sayılabilecek bir hız.

Yapay zeka ilaç geliştirme hızını rekor seviyeye çekti: 10 yıllık süreç tarih oldu

MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLAR VE DEV ORTAKLIKLAR

Yaşanan gelişmeler ışığında, önümüzdeki yılın büyük ilaç şirketleri, risk sermayesi firmaları ve biyoteknoloji girişimleri tarafından yapılan yapay zeka yatırımlarına, anlaşmalara ve ortaklıklara sahne olması bekleniyor. Hatta öyle ki, OpenAI CEO'su Sam Altman bile kendi kişisel servetinden yapay zeka tabanlı ilaç girişimlerine 100 milyon dolardan fazla yatırım yapmış durumda.

Precedence Research tarafından paylaşılan tahminlere göre, küresel ilaç endüstrisinin yapay zeka yatırımları 2026 yılında 2,51 milyar dolara, 2034 yılında ise 16,49 milyar dolara ulaşacak.

10 YILLIK SÜREÇ 2 YILA İNDİ

Normal şartlarda yeni bir ilacın geliştirilmesi 10 ila 15 yıl sürüyor ve maliyeti 2 milyar doları aşıyor. Sadece insan deneyleri aşamasına gelmek bile en az 4-5 yıl alırken, ilaç adaylarının büyük çoğunluğu bu aşamaya dahi ulaşamıyor. Insilico'nun Rentosertib ilacına duyulan ilginin temelinde de bahsi geçen hız faktörü yatıyor.

İlaç, iki yıldan kısa bir sürede insan deneylerine geçerek endüstri standartlarını altüst etti. Tedavisi bulunmayan ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olan "idiyopatik pulmoner fibrozis" (akciğer sertleşmesi) hastalığı için geliştirilen Rentosertib, haziran ayında yapılan Faz 2 çalışmasında olumlu sonuçlar verdi. İlacın akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği ve az yan etki gösterdiği rapor edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in son sağlık durumunu Demet Akalın duyurdu
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.