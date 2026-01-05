THY indirimli bilet kampanyasını duyurdu! 1049 liradan başlıyor

Kategoriler
Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tek yön uçuşlarda yaptığı kampanyayı duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.
101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
THY Kasım 2025’te de indirimli bilet kampanyasını duyurmuştu.
Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyordu. Yolcular, yine bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.