Lavaş getirdiği dönerciye aracıyla daldı! Dükkan savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Konya'da bir dönerciye lavaş getiren hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine girdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Fatih Mutlu, "Aynı yapay zeka gibi oldu. Biz de inanamadık. Her sabah bizim rutin işimiz saat 07.00'de dükkan açılır, hazırlıklarımızı yaparız. Normalde o saatlerde döner takardık. Bir ses geldi, baktık araba içeriye girmiş. Allah'tan arkadaydık, verilmiş sadakamız varmış. Şoför uyuyakalmış galiba hava sisli, ‘fren yerine gaza bastım' olayı oldu galiba. Onun için de bizim için de geçmiş olsun. Allah'tan cana gelmedi, maddi hasarımız oldu" dedi.