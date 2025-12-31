Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Uçak bileti alanlar dikkat! THY ve AJet çok sayıda seferini iptal etti

Olumsuz hava şartları hava ulaşımını da etkiliyor. THY, hava şartları nedeniyle düzenlemeye gitti ve 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşu iptal etti. AJet de aynı nedenle 64 seferini iptal ettiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uçak bileti alanlar dikkat! THY ve AJet çok sayıda seferini iptal etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 23:07

Türkiye genelinde etkili olan çetin kış şartları eğitimle birlikte hava ve kara ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Pek çok noktada Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kara ulaşımının aksamaması için çalışırken hava ulaşımı da kış mevsiminin özelliğinden nasibini aldı.

THY SEFER İPTALİNİ YAHYA ÜSTÜN AÇIKLADI

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle 50 seferinde düzenlemeye gitti. Kurumun İletişim Başkanı Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uçak bileti alanlar dikkat! THY ve AJet çok sayıda seferini iptal etti

Üstün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları internet adresinden ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz."

https://x.com/yhyustun/status/2006443187443843306

AJET DE 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

AJet, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Uçak bileti alanlar dikkat! THY ve AJet çok sayıda seferini iptal etti

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hava ulaşımına kar engeli! THY çok sayıda seferi iptal etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
THY uçağı misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vaz mı geçti? Olay açıklığa kavuştu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.