Uçak bileti alanlar dikkat! THY ve AJet çok sayıda seferini iptal etti

Türkiye genelinde etkili olan çetin kış şartları eğitimle birlikte hava ve kara ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Pek çok noktada Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kara ulaşımının aksamaması için çalışırken hava ulaşımı da kış mevsiminin özelliğinden nasibini aldı.

THY SEFER İPTALİNİ YAHYA ÜSTÜN AÇIKLADI

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle 50 seferinde düzenlemeye gitti. Kurumun İletişim Başkanı Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları internet adresinden ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz."

AJET DE 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

AJet, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak 2026 tarihli 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi.