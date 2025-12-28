THY uçağı misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vaz mı geçti? Olay açıklığa kavuştu

Türkiye ziyaretinden dönüşe geçen Libya askeri heyetinin uçağının 23 Aralık'ta Ankara Haymana'da düşmesi ve 5 kişilik heyetle birlikte 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybetmesi olayı sıcaklığını korurken Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Libya'ya iniş yapmaması dikkat çekti.

Uçak, Bingazi seferini tamamlayamadan Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yaparken ortaya atılan iddia ise gündemi hareketlendirdi. İddiaya göre uçağın Libya'ya inmemesinin nedeni Libya'nın misilleme yapacağı endişesi. Ancak konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

"RÜZGARIN LİMİTLERİN ÜZERİNE ÇIKMASI NEDENİYLE MİLAS HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ"

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." cümlesiyle başlayan açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir.

"ELİM BİR KAZA ÜZERİNDEN İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMEYE YÖNELİK İDDİALAR"

Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.

Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur.

