Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur: Longevity, Ağrısız ve Hareketli Bir Yaşamla Desteklenir

Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur; uzun ve kaliteli yaşam sadece genetik faktörlerle açıklanamayacağını, doğru hareket alışkanlıkları ve fizyoterapi yaklaşımlarının bu süreci destekleyici bir rol oynayabileceğini ifade ediyor.

“Longevity, yalnızca yaşam süresini uzatmak değil; vücudu ve zihni esnek, güçlü ve hareketli tutabilme becerisini korumaktır” diyen Aksungur, modern fizyoterapi yaklaşımlarının kas-fasya ilişkisi, eklem hareketliliği ve omurga bütünlüğünü bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor. Bu yaklaşımın, yaşam kalitesini desteklemeye yönelik önemli bir çerçeve sunduğunu belirtiyor.

AĞRISIZ YAŞAM NEDEN ÖNEMLİ?

Aksungur’a göre ağrısız ve dengeli bir vücut, sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri. Günlük yaşamda fark edilmeyen küçük dengesizliklerin zaman içinde postür sorunlarına ve hareket kısıtlılıklarına yol açabildiğini belirten Aksungur, kas gevşetme, mobilizasyon ve postür farkındalığına yönelik uygulamaların bu sürecin yönetiminde destekleyici olabileceğini söylüyor.

“Ağrı, çoğu zaman vücudun verdiği bir uyarıdır. Bu sinyalleri doğru okumak ve günlük yaşam alışkanlıklarını buna göre düzenlemek, hem bedensel hem zihinsel dengeyi korumaya katkı sağlar” diyen Aksungur, hareketin yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

GÜNLÜK HAYATTA SAĞLIKLI VE DENGELİ YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur, sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmak için günlük rutinde uygulanabilecek basit ama etkili öneriler paylaşıyor:

• Duruş farkındalığı: Otururken ve yürürken omurga hizasına dikkat etmek

• Kısa hareket molaları: Gün içinde düzenli olarak esneme ve hafif hareketler yapmak

• Kas ve eklem sağlığı: Basit mobilizasyon ve gevşeme egzersizleriyle vücudu dengede tutmak

• Dengeli yaşam alışkanlıkları: Uyku düzeni, beslenme ve stres yönetimini ihmal etmemek

Bu tür alışkanlıkların, ağrısız ve hareketli bir yaşamı destekleyerek yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirten Aksungur, bütüncül bakış açısının sağlıklı yaşlanma anlayışına önemli bir perspektif sunduğunu ifade ediyor.