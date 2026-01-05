Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur: Longevity, Ağrısız ve Hareketli Bir Yaşamla Desteklenir

İnsanlar bugün daha yoğun bir yaşam ritmi içinde çalışırken stres ve hareketsizlik; vücudumuz ve zihnimiz üzerindeki yükleri artırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzman Fizyoterapist Zafer Aksungur: Longevity, Ağrısız ve Hareketli Bir Yaşamla Desteklenir
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 15:08

Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur; uzun ve kaliteli yaşam sadece genetik faktörlerle açıklanamayacağını, doğru hareket alışkanlıkları ve fizyoterapi yaklaşımlarının bu süreci destekleyici bir rol oynayabileceğini ifade ediyor.

“Longevity, yalnızca yaşam süresini uzatmak değil; vücudu ve zihni esnek, güçlü ve hareketli tutabilme becerisini korumaktır” diyen Aksungur, modern fizyoterapi yaklaşımlarının kas-fasya ilişkisi, eklem hareketliliği ve omurga bütünlüğünü bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığını vurguluyor. Bu yaklaşımın, yaşam kalitesini desteklemeye yönelik önemli bir çerçeve sunduğunu belirtiyor.

AĞRISIZ YAŞAM NEDEN ÖNEMLİ?

Aksungur’a göre ağrısız ve dengeli bir vücut, sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri. Günlük yaşamda fark edilmeyen küçük dengesizliklerin zaman içinde postür sorunlarına ve hareket kısıtlılıklarına yol açabildiğini belirten Aksungur, kas gevşetme, mobilizasyon ve postür farkındalığına yönelik uygulamaların bu sürecin yönetiminde destekleyici olabileceğini söylüyor.

“Ağrı, çoğu zaman vücudun verdiği bir uyarıdır. Bu sinyalleri doğru okumak ve günlük yaşam alışkanlıklarını buna göre düzenlemek, hem bedensel hem zihinsel dengeyi korumaya katkı sağlar” diyen Aksungur, hareketin yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

GÜNLÜK HAYATTA SAĞLIKLI VE DENGELİ YAŞAM İÇİN ÖNERİLER

Uzman fizyoterapist Zafer Aksungur, sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmak için günlük rutinde uygulanabilecek basit ama etkili öneriler paylaşıyor:

• Duruş farkındalığı: Otururken ve yürürken omurga hizasına dikkat etmek

• Kısa hareket molaları: Gün içinde düzenli olarak esneme ve hafif hareketler yapmak

• Kas ve eklem sağlığı: Basit mobilizasyon ve gevşeme egzersizleriyle vücudu dengede tutmak

• Dengeli yaşam alışkanlıkları: Uyku düzeni, beslenme ve stres yönetimini ihmal etmemek

Bu tür alışkanlıkların, ağrısız ve hareketli bir yaşamı destekleyerek yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirten Aksungur, bütüncül bakış açısının sağlıklı yaşlanma anlayışına önemli bir perspektif sunduğunu ifade ediyor.

ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.