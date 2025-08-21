Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı

OceanGate trajedisinin üzerinden iki yıl geçmişken Titanik’in kalıntılarına yönelik yeni bir insanlı keşif hazırlığı gündeme geldi. Kimliği açıklanmayan bir milyarderin 10 milyon dolarlık bu yolculuğu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı
OceanGate faciasından sonra Titanik’in enkazının artık kendi haline bırakılacağı sanılıyordu. Ancak ortaya atılan yeni iddialara göre, ünlü bir milyarder batığın bulunduğu bölgeye gizli bir sefer düzenlemeyi planlıyor.

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı

YILLAR SONRA İLK İNSANLI DALIŞ

Sektör kaynaklarına göre ismi açıklanmayan milyarder, birkaç hafta içinde Kuzey Atlantik’in 3,8 kilometre derinliğine inerek Titanik’i ziyaret etmeyi hedefliyor.

Bu gelişme, 2023’te OceanGate’in Titan adlı denizaltısının infilak etmesinden iki yıl sonra ilk insanlı ziyaret olacak. O kazada CEO Stockton Rush dahil beş kişi hayatını kaybetmişti.

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

New York Post’a konuşan bir kaynak, “Bunun bir milyarder olduğunu söyleyebilirim. Aşağıya inmenin bedeli 10 milyon dolar. İsmini duysanız kesin tanırsınız. Titanic’e facianın ardından giden ilk kişi olduğunu duyurmak isteyecek” dedi.

Sosyal medyada , Jeff Bezos ve iş insanı Larry Connor gibi isimler olası adaylar arasında dile getirildi.

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı

OCEANGATE FACİASI

OceanGate, 2021’den itibaren turistik Titanic dalışları düzenleyerek kişi başı 250 bin dolar talep ediyordu.

Ancak Titan’ın büyük ölçüde fiberglas gövdeden yapılması, güvenlik testlerinin yetersizliği ve hatta oyun konsolu kontrol cihazı kullanılması faciaya davetiye çıkarmıştı.

ABD Sahil Güvenliği’nin raporuna göre, bu tasarım hataları patlamaya yol açtı.

Facia sonrası Titanik'e gizemli yolculuk! Maliyeti dudak uçuklattı

KİMİN FİNANSE ETTİĞİ MERAK KONUSU

Ray Dalio ve Roman Abramoviç gibi isimlerin kişisel denizaltılara sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle gizli seferi kimin finanse ettiği merak konusu olmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#elon musk
#denizaltı
#Titanic
#Titanik Enkazı
#Jeff Bezos Metaverse
#Danny Forbes
#Dünya
