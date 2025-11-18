Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme ücreti yatırma yöntemleri

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasının başvuruları 10 Kasım itibarıyla başladı. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı kampanyada süreç devam ederken TOKİ para yatırma nasıl yapılır araştırıldı. Her gün binlerce kişi TOKİ ödeme ücretini yatırıyor.

TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme ücreti yatırma yöntemleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 09:43

10 Kasım'da başlayan 500 bin başvurularında süreç devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın " kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı da belli olurken vatandaşlar TOKİ para yatırma nasıl yapılır araştırmasına başladı.

TOKİ PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

500 bin sosyal konut 81 ilde inşa edilecek. e Devlet başvuru yapmanız durumunda sistemde yer alan IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapabilirsiniz. Belirlenen süre içerisinde ücret yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz olur. Kura çekiminde adınızın çıkmaması durumunda ödeme yaptığınız banka aracılığıyla para iadesi alabilirsiniz.

TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme ücreti yatırma yöntemleri

TOKİ ÖDEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Ödemeler A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e Devlet üzerinden başvuru yapanlar belirlenen IBAN'a 5 bin TL başvuru ücretini ödeyecek.

TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme ücreti yatırma yöntemleri

E DEVLET TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusu yaptıktan sonra ödeme yapacak olanlar için ödeme yöntemlerini adım adım derledik. e Devlet başvurusunu tamamladıktan sonra ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir. SMS'te yer alan IBAN numarasında EFT veya havale yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

TOKİ kura çekimi nasıl olacak? Canlı yayınlanacak
