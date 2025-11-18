TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme ücreti yatırma yöntemleri

10 Kasım'da başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında süreç devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı da belli olurken vatandaşlar TOKİ para yatırma nasıl yapılır araştırmasına başladı.

TOKİ PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

500 bin sosyal konut 81 ilde inşa edilecek. e Devlet başvuru yapmanız durumunda sistemde yer alan IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapabilirsiniz. Belirlenen süre içerisinde ücret yatırılmaması durumunda başvuru geçersiz olur. Kura çekiminde adınızın çıkmaması durumunda ödeme yaptığınız banka aracılığıyla para iadesi alabilirsiniz.

TOKİ ÖDEME ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Ödemeler Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye geneli tüm şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e Devlet üzerinden başvuru yapanlar belirlenen IBAN'a 5 bin TL başvuru ücretini ödeyecek.

E DEVLET TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurusu yaptıktan sonra ödeme yapacak olanlar için ödeme yöntemlerini adım adım derledik. e Devlet başvurusunu tamamladıktan sonra ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir. SMS'te yer alan IBAN numarasında EFT veya havale yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.