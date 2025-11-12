Menü Kapat
14°
TOKİ kura çekimi nasıl olacak? Canlı yayınlanacak

TOKİ kura çekimi nasıl ve nerede yapılacağına ilişkin detayları belli olmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerinde hak sahipliği süreci noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimleriyle belirlenecek. Kura çekimleri noter huzurunda, TOKİ yetkililerinin denetiminde yapılacak ve tüm aşamalar kurumun resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 22:41

’nin projelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi için gerçekleştirilecek kura çekimleri noter huzurunda yapılacak. Kura süreci, alıcı kategorilerine göre farklı gruplarda ve belirlenen oranları çerçevesinde düzenlenecek.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kuraların çekileceği tarih, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecek. Her il ve ilçedeki projelere göre kura tarihleri TOKİ’nin resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, kura çekiminden itibaren beş iş günü sonrasında başvuru yaptıkları bankalardan veya ATM’lerden başvuru bedellerini geri alabilecek.

ve bağımsız bölüm listeleri belirlendikten sonra, İdare tarafından duyurulacak tarihte “Konut Belirleme Kurası” gerçekleştirilecek. Ayrıca satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, konutlar noter huzurunda yapılacak kura ile TOKİ’nin belirlediği bloklar arasından seçilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Hak sahipliği belirleme kuraları noter huzurunda, TOKİ yetkililerinin gözetiminde yapılacak. Kuralar, her bir alıcı kategorisi için ayrı şekilde gerçekleştirilecek. Şehit aileleri, gaziler ve maluller için konut sayısının yüzde 5’i, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar için yüzde 5’i, emekliler için yüzde 20’si, gençler için yüzde 20’si ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılacak.

Belirtilen kontenjanlarda başvuru sayısının fazla olması durumunda hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucunda bu kategorilerde hak sahibi olamayanlar, “Diğer Alıcı Adayları” kategorisinde yeniden kuraya dahil edilecek. Hak sahibi olan ancak başvuru bedelini geri alan kişilerin hak sahipliği ise iptal edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kura çekimleri için tek bir sabit merkez kullanılmayacak. Her proje için illere ve ilçelere göre farklı salonlar veya noter huzurunda oluşturulan canlı yayın ortamları tercih edilecek. Bu sayede her bölgedeki proje için ayrı kura süreci yürütülecek.

TOKİ kura çekimleri, kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını canlı yayından takip edebilecek ve sonuçlara daha sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

