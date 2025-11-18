Bu da yerleşik hayata geçen leylek! Kümeste tavuklarla birlikte yaşıyor

Hatay'da evinin bahçesinde bulduğu leyleği kümesinde balıkla besleyerek koruma altına aldı. Dörtyol ilçesinde yaşayan Yusuf Poyraz, evinin bahçesine konan uçamaz halde olan leylek buldu. Poyraz ailesi yaralı buldukları leyleği koruma altına alarak tavuklarının kümeslerinde bakmaya başladı. Her gün balıkla besledikleri leylek için Poyraz ailesi, Milli Parklar ekiplerine teslim etmeyi düşündüklerini açıkladı. 52 yaşındaki Yusuf Poyraz olayla ilgili, "Sabah 06.30 gibi kalktığımızda dışarıda bir leylek gördük. Önce panik olduk, bir şey olur mu diye düşündük. Yem ve su verdik ama yemleri pek yemedi. Çocuklar solucan bulup verdiler. Balık yedirmeye başladım. Bir haftadır bizimle, tavuklarla arkadaş oldu, kümese girip çıkıyor. Mutluyuz ama sonuçta teslim etmemiz lazım. Milli parklara soracağız, alan olursa tabii ki vereceğiz" ifadelerini kullandı.