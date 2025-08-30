Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yaren Leylek bu yıl kötü sürpriz yaptı! Adem amca hüzne boğuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, bu yıl alışılmış tarihten daha erken göç yolculuğuna başladı. Gelişmeyi fotoğrafçı Alper Tüydeş duyururken Balıkçı Adem Yılmaz da Yaren leyleğin gidişi sonrası hüzne boğuldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
21:03
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
21:06

Baharın gelişiyle birlikte 'deki yuvasına dönen ve Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'la buluşan , bu kez eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı.

"EYLÜLÜ BEKLEMEDEN GİTTİ"

Doğaseverler de gelişmeyi üzülerek karşıladı. fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Yaren Leylek bu yıl kötü sürpriz yaptı! Adem amca hüzne boğuldu

İLKBAHARDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Doğaseverlerin sevgilisi haline gelen Yaren'in önümüzdeki yıl ilkbaharda yeniden Karacabey'e dönmesi bekleniyor.

