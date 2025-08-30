Yaren Leylek bu yıl kötü sürpriz yaptı! Adem amca hüzne boğuldu

Baharın gelişiyle birlikte Bursa Karacabey'deki yuvasına dönen ve Adem Amca olarak tanınan Adem Yılmaz'la buluşan Yaren, bu kez eylül ayını beklemeden bölgeden ayrıldı.

"EYLÜLÜ BEKLEMEDEN GİTTİ"

Doğaseverler de gelişmeyi üzülerek karşıladı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

İLKBAHARDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Doğaseverlerin sevgilisi haline gelen Yaren'in önümüzdeki yıl ilkbaharda yeniden Karacabey'e dönmesi bekleniyor.