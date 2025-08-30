Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Beykoz Çayır Festivali'nde acı ölüm! Elektrik akımına kapılan dondurmacı genç can verdi

İstanbul'da Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali'nde kurulan dondurma standında çalışan 18 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beykoz Çayır Festivali'nde acı ölüm! Elektrik akımına kapılan dondurmacı genç can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 20:43

Belediyesi'nin düzenlediği Çayır Festivali kapsamında dondurmacı olarak faaliyet yürütülen stantta çalışan İbrahim B. (18), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Beykoz Çayır Festivali'nde acı ölüm! Elektrik akımına kapılan dondurmacı genç can verdi

İbrahim B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan dondurma tezgahı sahibi, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ayrıca bilirkişi görevlendirildi.

Beykoz Çayır Festivali'nde acı ölüm! Elektrik akımına kapılan dondurmacı genç can verdi

Olay sonrası 30 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beykoz Çayır Festivali'nin kapanış programı iptal edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İş insanı Fatih Yücelik feci kazada can verdi! Telefon detayı kahretti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi
ETİKETLER
#ölüm
#beykoz
#iş kazası
#Elektrik हालांकिı
#Çayır Festivali
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.