İş insanı Fatih Yücelik feci kazada can verdi! Telefon detayı kahretti

Ankara’nın Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda, dün akşam saat 22.00 sıralarında, Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak takla attı.

TELEFONU UZUN SÜRE ÇALDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Yücelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki yolcu Cüneyt Dinçer, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılırken Yücelik’in kaza sonrası telefonunun uzun süre çalması yürekleri dağladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası olan 46 yaşındaki iş insanı Fatih Yücelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yücelik’in naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına iş adamının ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş adamları ve sevenleri katıldı.