Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan "Kaderin böylesi" dedi

Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güllü ile olay gününden iki gün önce görüşen yapımcısı Şahin Özer, "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAPIMCISI GÜLLÜ'NÜN HAYALLERİNDEN BÖYLE BAHSETTİ

Şahin Özer Güllü için, "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" derken, ünlü sanatçıyla iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu belirtti.

İki gün önce yaptıkları telefon konuşmasında en kısa zamanda buluşmak üzere vedalaştıklarını aktaran Özer, Güllü'nün dün gece çıkaracakları albüm için seçtikleri şarkıları kızlarıyla beraber dinleyip eğlenirken balkondan düştüğünü anlattı.

YAPIMCI "GÜLLÜ HAYAT DOLUYDU" DİYEREK İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için konuşan yapımcısı "Hayat doluydu, yeniden birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıydı, mutluluktan ağladı. Herkesten rica ediyorum, bu kazayı başka yerlere çekmeyin. Bu kadar neşeli ve hayat dolu olan bir kadının, çocuklarına çok düşkün olan bir annenin intihar etmesi mümkün değil" dedi.