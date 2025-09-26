Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan "Kaderin böylesi" dedi

Yapımcı Şahin Özer, "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak, ünlü şarkıcı Güllü için, "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı. İki gün önce telefonla konuştuk, yeni albüm planları yaptık. Bu ölüm kesinlikte intihar değil, bir kaza" dedi.

Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Güllü ile olay gününden iki gün önce görüşen yapımcısı Şahin Özer, "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YAPIMCISI GÜLLÜ'NÜN HAYALLERİNDEN BÖYLE BAHSETTİ

Şahin Özer Güllü için, "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" derken, ünlü sanatçıyla iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte değil, bir olduğunu belirtti.

Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan "Kaderin böylesi" dedi

İki gün önce yaptıkları telefon konuşmasında en kısa zamanda buluşmak üzere vedalaştıklarını aktaran Özer, Güllü'nün dün gece çıkaracakları albüm için seçtikleri şarkıları kızlarıyla beraber dinleyip eğlenirken balkondan düştüğünü anlattı.

Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan "Kaderin böylesi" dedi

YAPIMCI "GÜLLÜ HAYAT DOLUYDU" DİYEREK İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için konuşan yapımcısı "Hayat doluydu, yeniden birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıydı, mutluluktan ağladı. Herkesten rica ediyorum, bu kazayı başka yerlere çekmeyin. Bu kadar neşeli ve hayat dolu olan bir kadının, çocuklarına çok düşkün olan bir annenin intihar etmesi mümkün değil" dedi.

Güllü iki gün önce hayalini arkadaşlarına böyle anlatmış! Duyan "Kaderin böylesi" dedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün 11 Eylül'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Hayranıyla diyaloğu kalpleri ısıttı
#kaza
#ölüm
#intihar
#Arabesk
#Güllü
#Magazin
