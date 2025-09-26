Menü Kapat
Hava Durumu
20°
Aktüel
HMGS 2 sınavı yarın mı Pazar mı yapılacak? HMGS 2 sınav takvimi ve saati

ÖSYM 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile 2025-İdari Yargı Ön Eleme 2025 İYÖS oturumlarının yapılacağı gün ve saat araştırılıyor.

HMGS 2 sınavı yarın mı Pazar mı yapılacak? HMGS 2 sınav takvimi ve saati
HMGS 2 sınav zamanı 2025 yaklaşıyor. tarafından Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk alanında çalışacaklara yönelik olarak uygulanacak.

13 ile 20 Ağustos tarihleri arasında müracaatları alınan HMGS sınavı, 18 şehirde düzenlenecek.

HMGS 2 sınavı yarın mı Pazar mı yapılacak? HMGS 2 sınav takvimi ve saati

HMGS NE ZAMAN YAPILACAK MI?

2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav 10:15’te başlayacak ve 155 dakika devam edecek.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra oturuma kabul edilmeyecek.

HMGS 2 sınavı yarın mı Pazar mı yapılacak? HMGS 2 sınav takvimi ve saati

HMGS’DE HANGİ KONULAR SORULUYOR?

HMGS’de toplamda 120 soru yöneltiliyor.

Sınavda çıkacak ders başlıkları ise şu şekilde:

  • Anayasa Hukuku
  • Anayasa Yargısı
  • İdare Hukuku
  • İdari Yargılama Usulü
  • Medeni Hukuk
  • Borçlar Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Hukuk Yargılama Usulü
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • Ceza Yargılama Usulü
  • İş Hukuku
  • Vergi Hukuku
  • Vergi Usul Hukuku
  • Avukatlık Hukuku
  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
  • Türk Hukuk Tarihi
TGRT Haber
