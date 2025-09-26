HMGS 2 sınavı yarın mı Pazar mı yapılacak? HMGS 2 sınav takvimi ve saati

İstanbul
HMGS 2 sınav zamanı 2025 yaklaşıyor. ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hukuk alanında çalışacaklara yönelik olarak uygulanacak.
13 ile 20 Ağustos tarihleri arasında müracaatları alınan HMGS sınavı, 18 şehirde düzenlenecek.
2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Sınav 10:15’te başlayacak ve 155 dakika devam edecek.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra oturuma kabul edilmeyecek.
HMGS’de toplamda 120 soru yöneltiliyor.
Sınavda çıkacak ders başlıkları ise şu şekilde: