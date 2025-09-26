Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

Türkiye’nin son dönemde savunma sanayi ve hava gücünü yenileme yönündeki hamleleri oldukça dikkat çekiyor. İngiltere ile imzalanan mutabakat zaptıyla Eurofighter Typhoon tedariki sürecine girildiği açıklandı, Almanya da bu satışa onay verdi. Öte yandan Türkiye hâlihazırda F-35 programına yeniden dahil olma sürecini devam ettirirken, kendi kaynaklarıyla üretip geliştirdiği 5. Nesil savaş uçağı KAAN üzerindeki geliştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye’nin hava gücünü güçlendirme adımları akıllara ‘Türkiye savaşa mı hazırlanıyor?’ sorusunu getirdi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer ve İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte dikkat çeken röportajın detayları…

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde savunma sanayinde attığı adımlarla oldukça dikkat çekiyor. Yerli ve milli imkanlarla üretip geliştirilen Milli Muharip Uçak , 2028 yılında seri üretime geçecek. Hava sahasını güçlendirmek ve bölgede hakîm bir güç olmak adına önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye, son olarak ve savaş uçaklarını envanterine katmak için yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

BM zirvesi sonrasında Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 sürecini masaya yatırdı. İddialara göre yıl sonunda Türkiye, F-35 programına yeniden dahil edilecek. Geçtiğimiz aylarda İngiltere ile Eurofighter alımı için anlaşma sağlayan Türkiye’nin F-35 ve KAAN ile birlikte havadaki gücü oldukça caydırıcı bir noktaya gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a konuşan İstihbarat Uzmanı Coşkun Başbuğ dikkat çekici açıklamalarda bulunurken, Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer ise; “Dünya 2030’da savaşa gidiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

“TÜRKİYE, EMPERYALİST GÜÇLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK İSTİYOR”

Türkiye’nin hava gücünü arttırmaya yönelik attığı adımlar hakkında açıklama yapan Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer; “Türkiye, attığı adımlarla görünmez uçak teknolojisine sahip olup, bölgedeki başta İsrail olmak üzere emperyalist sömürgeci güçlere karşı üstünlük sağlamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

“ARTIK BİZİ GÖREMEYECEKLER”

F-35 ve Eurofighter Typhoon anlaşmaları ve Milli Muharip Uçağı KAAN hakkında konuşan Güçlüer; “Artık hava savaşları görünmez uçak teknolojisi ve elektronik sistemler üzerinden şekilleniyor. Elimizdeki savaş uçaklarının görünürlüğü çok fazla, bu nedenle vurulma oranın artıyor. Hava gücüne yönelik atılan bu adımlar ise tam nokta atışı adımlardır. F-35 ve KAAN’ın görünürlüğü çok az olduğu için hava saldırılarında artık bizi göremezler. Bu doğrultuda büyük avantaj elde etmiş olacağız” dedi.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

“DÜNYA, SAVAŞA DOĞRU GİDİYOR”

Ukrayna’daki savaşın kuzeye doğru ilerlemesi sonucunda Rusya-Avrupa savaşının, hemen ardından Çin’in olaya dahil olacağının ve bunun sonucunda ABD-Çin savaşının da muhtemel olabileceğini aktaran Güçlüer; “Çin, denge politikasını 2027’ye kadar sürdürmek ve ABD’nin küresel hegemonyasındaki boşluklardan faydalanıp batıya doğru genişlemek isteyecektir. Böyle bir durumda dünya krize sürüklenir ve savaş başlar. Türkiye; Eurofighter, F-35 ve KAAN hamleleriyle olası savaş durumunda elini güçlü tutarak dokunulmaz ülke rolüne girmek istiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

“TÜRKİYE, SAVAŞA GİRMEME HAZIRLIĞI YAPIYOR”

Türkiye’nin hava gücünde attığı adımlar hakkında konuşan Güçlüer; “Türkiye, savaşa hazırlık değil aksine savaşa girmeme hazırlığı yapıyor. Daha önce olduğu gibi bahanelerle bizi savaşa sürükleyemeyecekler. Bu yüzden elimizdeki imkanları ne kadar arttırırsak, o kadar güçlü bir devlet oluruz” dedi.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter

“BÜYÜK DEVLETLER KUMAR OYNAMAZ”

Türkiye’nin aldığı kararların tedbir amaçlı olduğunu söyleyen İstihbarat Uzmanı Çoşkun Başbuğ; “Türkiye konumu itibariyle kumar oynayacak durumda değildir. Etrafında oluşan olayları görüp tedbir almak zorundadır. Hava savunması alanında attığı adımlar ise çok doğru ve yerindedir” şeklinde aktardı.

Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter
