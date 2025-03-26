KAAN savaş uçağı için sıraya giren ülkeler! İlk satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üretip geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN için şimdiden sipariş sırasına giren ülkeler belli oldu. 5. Nesil bir savaş uçağı olan KAAN, TUSAŞ mühendisleri tarafından gece gündüz demeden çalışılarak 2028 yılına hazırlığını sürdürüyor. İlk etapta Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine teslim edilecek olan KAAN için, talip olan ülkeler de belli olmaya başladı. 2028 yılında seri üretime geçecek olan KAAN'ın satışları da aynı yıl içerisinde başlayacak.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefine giden yolda attığı en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirilen 5. Nesil savaş uçağı KAAN 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuştan sonra tüm dünyada gündem olan savaş uçağımız, teknik özellikleriyle de adından söz ettirdi.

5. Nesil savaş uçağı projesi olmasına rağmen 6. Nesil DNA'sı taşıyan KAAN, hem insanlı hem de insansız uçaklarla birlikte uçacak. KAAN’ın yeni varyasyonlarında Milli motor konfigürasyonu kullanılması için de çalışmalar sürüyor.



2028 yılında seri üretime geçebilmesi adına TUSAŞ'lı mühendisler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin bağımsızlığına ve ekonomisine oldukça katkı yapması beklenen KAAN için talip olan ülkeler de belli olmaya başladı.

6 ÜLKE SATIN ALMAYI BEKLİYOR!

Milli Muharip Uçak KAAN için şimdiden 6 ülke Türk yetkililerle görüşmeye başladı. Bu ülkeler arasında; Mısır, Katar, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

2019 yılında tanıtılan ve rekor sürede ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, uzman isimlerden de tam not aldı.

Türkiye'nin prensipleri gereği ilk olarak dost ve kardeş ülkelere satışı gerçekleştirilecek olan KAAN için Avrupa'dan da talep geldiği konuşuluyor.

İlk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek olan KAAN, 2028 yılında hem seri üretime hem de satışlara başlayacak.