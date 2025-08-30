Menü Kapat
29°
3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 genç kız arkadaşın eğlencesinde felaket yaşandı. Gençler, dekoratif gaz lambasını yakmaya çalıştığı sırada yakıt bidonu alev alev yanmaya başladı. Alevlerin gençlere sıçraması sonucu kızlardan 1’i ağır yaralandı.

3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi
Yağcılar Mahallesi’nde 21 Ağustos Perşembe günü bir araya gelen 17 yaşındaki Rabia Nur T., 17 yaşındaki B.E. ve 17 yaşındaki Ş.N.S. eğlenmek için evde toplandı. Gaz lambasını yakmak için uzun uğraşlar veren genç kızların gecesi dehşetle bitti. Aniden yakıt bidonu alev alev yanmaya başladı.

3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi

ALEVLER GENÇLERİN ÜZERİNE SIÇRADI

Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi
3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi
