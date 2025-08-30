3 genç kızın eğlence gecesi dehşetle bitti! Evden çığlıklar yükseldi

Yağcılar Mahallesi’nde 21 Ağustos Perşembe günü bir araya gelen 17 yaşındaki Rabia Nur T., 17 yaşındaki B.E. ve 17 yaşındaki Ş.N.S. eğlenmek için evde toplandı. Gaz lambasını yakmak için uzun uğraşlar veren genç kızların gecesi dehşetle bitti. Aniden yakıt bidonu alev alev yanmaya başladı.

ALEVLER GENÇLERİN ÜZERİNE SIÇRADI

Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.